В результате взрыва в Волгограде пострадал 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев. СКР трактовал произошедшее как покушение на убийство и обнародовал кадры с места преступления.

В результате взрыва в Волгограде пострадал 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев. СКР трактовал произошедшее как покушение на убийство и обнародовал кадры с места преступления.Взрыв прогремел около семи часов вечера 27 апреля возле дома на улице Хорошева сразу после того, как пенсионер сел за руль своей "Лады-211440" и вставил ключ в замок зажигания. Дверь машины с водительской стороны и лобовое стекло оказались изрешечены осколками. Следователи сообщают о сработавшем "неустановленном боеприпасе", тогда как сайт V1.ru говорит о ручной гранате.В результате взрыва серьезные травмы получил полковник в отставке Владимир Лазарев, который с 1998 по 2008 годы занимал должность заместителя начальника Волгоградской академии МВД РФ. В настоящее время за его жизнь борются врачи.СКР возбудил уголовные дела по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ или взрывных устройств. Следователи прорабатывают несколько версий, выйти на след подозреваемого пока не удалось.