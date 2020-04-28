Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что из больницы увольняется младший медперсонал из-за плохих условий работы.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что из больницы увольняется младший медперсонал из-за плохих условий работы. В частности, у них якобы нет возможности передохнуть во время работы, их не обеспечивают питанием и не выплачивают "президентские" надбавки.По словам Проценко, сейчас в штате больницы работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники больницы. "Никаких массовых увольнений нет!" — подчеркнул он. Сотрудники больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также в "чистой зоне" больницы есть фудкорт, где можно пообедать."Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал — 137 человек, все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40", — написал он на своей странице в "Фейсбуке". Также он отметил, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций.Сейчас в больнице в Коммунарке находятся почти 650 пациентов, у 406 из них подтвержден диагноз "коронавирус".