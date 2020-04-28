Сумма кредита на покупку строящегося жилья в новостройке составила 1,8 млн рублей

ПСБ выдал первый кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. Сумма кредита на покупку строящегося жилья в новостройке составила 1,8 млн рублей.В дополнение к государственным субсидиям ПСБ снизил ставку по программе еще на полпроцента - до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по минимальной ставке можно до 15 мая. Сама программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.«За первые дни с момента запуска программы мы приняли заявки на сумму более 8 млн рублей, – рассказывает руководитель ипотечного центра Владимирского офиса ПСБ Вячеслав Адамов. – Для клиентов, которые ранее получили положительное решение по кредиту, ставка составляет 6%».Размер первоначального взноса по программе составляет от 20 до 80%%, срок кредитования – от 3 до 20 лет. Максимальная сумма займа во Владимире и Владимирской области не должна превышать 3 млн рублей.«Сегодня условия ПСБ – одни из самых привлекательных на рынке. Мы оперативно включились в работу над новой программой и стали выдавать кредиты по еще более низкой ставке, чем предусматривает госпрограмма. Первая сделка во Владимире под 6% прошла совместно с нашим партнером, одной из крупнейших строительных компаний региона - ООО «Новый мир Плюс». Благодаря слаженной командной работе, наш клиент в кратчайшие сроки стал обладателем квартиры в ЖК «Горизонт». Это главный результат нашей работы», – комментирует первую сделку региональный директор Владимирского офиса ПСБ Виктор Демидов.