Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось о том, что военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войны из-за сложной эпидемиологической обстановки в РФ перенесен на неопределенное время.Владимир Путин пообещал, что праздничные мероприятия по случаю юбилея Победы обязательно состоятся, но позднее.На 27 апреля в России зафиксировано 87,147 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 6198 за минувшие сутки. 7346 человек выздоровело, 794 умерло.