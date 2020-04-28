Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался по поводу возможного возобновления сезона у теннисистов. По мнению испанского спортсмена, в ближайшее время не стоит проводить турниры.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался по поводу возможного возобновления сезона у теннисистов. По мнению испанского спортсмена, в ближайшее время не стоит проводить турниры."Теннис сложен тем, что спортсменам нужно постоянно летать на турниры, перевозить много людей, заселяться в отели. Думаю, не очень разумно в ближайшее время возобновлять сезон, учитывая ситуацию с эпидемией", – цитирует Надаля Mundo Deportivo.Ранее стало известно, что теннисный сезон стартует не раньше 3 августа из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции..