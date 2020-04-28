Международные нефтяные компании столкнулись с историческим падением цен на нефть, рост пиратства также угрожает мировым цепочкам поставок, пишет CNBC.

Международные нефтяные компании столкнулись с историческим падением цен на нефть, рост пиратства также угрожает мировым цепочкам поставок, пишет CNBC.По данным Международного морского бюро (IMB), в первом квартале 2020 года во всем мире произошел всплеск пиратства: было совершено 47 атак против 38 за аналогичный период прошлого года.Гвинейский залив, ключевой центр добычи, окруженный восемью странами-экспортерами нефти в Западной Африке, превратился в глобальную горячую точку, на которую приходится 21 нападение в этом году и 90% всех похищений на море в 2019 году.По данным исследования, проведенного консультантом по политическим рискам Verisk Maplecroft, большинство атак по-прежнему происходит в нигерийских водах, но ожидается, что пиратство будет расти в 2020 и 2021 годах и распространяться дальше на соседние государства, что создает серьезные проблемы для судоходных и международных нефтяных компаний.Число членов экипажа, похищенных в Гвинейском заливе, выросло на 50% до 121 в 2019 году по сравнению с 78 в 2018 году, и теперь залив превзошел более известные районы, такие как Малаккский пролив — водный путь, отделяющий Малайзию и Сингапур от Индонезия — в качестве глобальной горячей точки."Эта тенденция будет продолжаться в 2020 и 2021 году, поскольку региональные силы безопасности, испытывающие затруднения из-за горячих точек безопасности на континенте и нехватки соответствующего оборудования, по-прежнему не могут эффективно бороться с пиратством", — сообщил Александр Реймейкерс, старший аналитик по Африке в Verisk Maplecroft."Перспектива международной помощи в равной степени отдалена, поскольку международные морские пути обходят Гвинейский залив. Как региональные перевозчики, так и операторы нефти и газа должны ожидать дальнейших сбоев в цепочках поставок, экспортных маршрутах и ​​повышенных затратах, поскольку для освобождения экипажей потребуется больше выкупных платежей", — отметил эксперт.Около 60% инцидентов в 2019 году произошло в территориальных водах Нигерии, в частности в районах, окружающих дельту Нигера и, в меньшей степени, судоходный узел порта Лагос. Реймейкерс подчеркнул, что социально-экономические факторы, лежащие в основе этих инцидентов, вряд ли изменятся."Хотя пираты заметно не изменили свою тактику, регулярные выплаты выкупов, вероятно, подтолкнули их к поиску более привлекательных целей дальше в море, расширяя их сеть за пределы континента", — отметил эксперт.22 марта семь членов экипажа MSC Talia F были похищены у побережья Габона, и хотя большая часть случаев ожидается в водах Нигерии, аналитики Verisk Maplecroft также ожидают всплесков в водах вокруг Того, Бенина, Камеруна, Габона, Экваториальной Гвинеи и в меньшей степени Ганы.В то время как пираты традиционно ограничивали свои операции рейдами нефтяных танкеров, чтобы продать свои позиции на черном рынке, обвал цен на нефть в 2015 году заставил их изменить свою стратегию, переориентировав свои усилия на похищение экипажей с целью получения выкупа, подчеркнул Реймейкерс."Международные нефтяные компании, такие как Shell, ExxonMobil, Total, Chevron и Eni, работающие в Габоне, Экваториальной Гвинее и Нигерии, особенно подвержены риску возникновения спорадических, но крайне разрушительных случаев пиратства в своих цепочках поставок", — сказал Реймейкерс."В то время как многие извлекли уроки из создания комплексных структур безопасности для защиты своих активов и персонала в Нигерии, более мелкие компании, занимающиеся поставками и обслуживанием, будут сильно подвержены распространению риска пиратства", — заключил аналитик.Учитывая недавний обвал мировых цен на нефть из-за падения спроса, Verisk ожидает, что пираты, вероятно, попытаются обратить внимание на танкеры, используемые в качестве морских хранилищ для непроданной нефти. В отчете говорится, что экипажи и груз судов представляют "идеальные и относительно простые цели для пиратов".