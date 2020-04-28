Каждый российский регион должен быть стопроцентно готов отреагировать на любое ЧП и располагать для этого всеми необходимыми ресурсами. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на совещании по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Каждый российский регион должен быть готов на 100 процентов отреагировать на любое ЧП и располагать для этого всеми необходимыми ресурсами. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на совещании по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. В режиме видеоконференции президент вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым обсудили с членами правительства и руководителями ряда регионов сезонные пожары и паводки, которые уже начались в Сибири и на Дальнем Востоке и в условиях пандемии коронавируса требуют от экстренных служб особого уровня работы.Рядом с президентом глава МЧС, на связи министры, руководители сибирских и дальневосточных регионов — там сейчас бушуют пожары. В условиях пандемии, на борьбу с которой брошены все силы, справляться с ними сложнее. Поэтому так важно заранее просчитывать, как будет развиваться обстановка на местах."В каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена 100-процентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий. Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно — смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно — пойдут на риск ради других. Но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры. Поручаю уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров, которые участвуют в борьбе со стихийными бедствиями", — говорит президент Владимир Путин.Лето в этом году предстоит засушливое. Возможно, даже самое жаркое за всю историю наблюдений. Уже сейчас в Красноярске, к примеру, 35 градусов тепла. Горит и соседняя Иркутская область.- Смотрите, уже через забор горит! Вы вызвали пожарных?Люди в спешке отгоняют машины. Лесной пожар переходит на сухую траву и распространяется дальше километр за километром. Местные жители на нервах.- Собрали все документы, вещи в машину покидали. Страшно было. Ночь не спали, дежурили.Эпидемия изменила даже правила эвакуации. Разместить десятки пострадавших в одном помещении теперь невозможно без риска заражения. Важно, чтобы и сами жители понимали, как действовать. У МЧС сейчас двойная нагрузка еще и из-за паводков. В этом году они начались на 10-15 дней раньше обычного. В 44 регионах ЧП уже ликвидированы, в 34 регионах спасатели продолжают работать.Куда сложнее ситуация с лесными пожарами. Всего с начала года на территории России произошло 154 000 пожаров на площади более 475 000 гектаров. Критическая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке. Сотрудники МЧС используют дроны, чтобы установить очаг возгорания и найти виновных. Зачастую причина ЧП — это именно человеческий фактор.- На территории Павловского района проводится профилактический рейд, введен особый противопожарный режим.Спасатели напоминают местным жителям о правилах поведения. 18 тысяч рейдов провели. Одновременно в МЧС предлагают увеличить штрафы."Я бы разделил тех, кто поджигает растительность на три категории. Первая — это тот, кто не осознает последствия того, что он делает, это, как правило, дети. Вторая и очень большая часть людей — те, кто осознает наступление возможных последствий, но не желает их. И третья категория граждан — это те, кто осознают и желают наступления таких последствий. И к этой категории лиц, конечно, должны применяться самые жесткие меры. В целом предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более, гибель людей", — рассказывает глава МЧС Евгений Зиничев."Вы знаете, что постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу. Что касается тех, кто совершает такие правонарушения для того, чтобы прикрыть другие правонарушения, ну, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен. В большинстве других случаев, если это дети, либо в быту что-то происходит, нужно, скорее всего, помогать людям решать стоящие перед ними хозяйственные задачи другими способами. Ну, об этом нужно просто подумать своевременно", — отвечает президент Владимир Путин.Спасатели действуют четко и профессионально. Вот Бе-200 в Забайкальском крае закачивает воду для тушения огня с воздуха. Взлет. Затем экипаж выравнивает самолет над очагом пожара.- Сегодня прибыли для тушения лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам. Выполнили три вылета.Но бороться с пожарами можно было бы эффективнее. В Забайкальском крае, к примеру, не хватает лесных инспекторов. Путин, выслушав губернатора, тут же обращается к профильному министру. Нормативная численность 40 тысяч сотрудников, но с трудом довели до 24 тысяч.- Проблема то в чем была? — спрашивает президент.- Проблема финансирования. У нас в национальном проекте "Экология" таких денег нет. Если до нормативной численности увеличить, то это порядка 10 миллиардов рублей, — отвечает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.- Мероприятия по противопожарному прикрытию края, конечно, нужно осуществлять, Антон Германович, — отмечает Владимир Путин.- Рослесхозу на увеличение численности лесных инспекторов, начиная с 2018 года, по миллиарду выделяется дополнительного финансирования, — рассказывает министр финансов Антон Силуанов.- Значит, давайте вы разберитесь между собой. Я обращаюсь сейчас и к Дмитрию Николаевичу, и к Антону Германовичу, - поручает глава государства.Еще год назад — после пожаров в Забайкалье — Путин давал поручение проработать целый комплекс мер, касающийся края. Но выполнено далеко не все."О принятых решениях нужно не только объявлять, этого мало, нужно обязательно доводить их до полной реализации для того, чтобы они оказали ощутимое, реальное влияние на жизнь людей. Я прошу коллег и в правительстве, и в регионах в кратчайшие сроки обозначенные вопросы закрыть, глав субъектов федерации организовать соответствующую работу на местах", — подытожил президент Владимир Путин.Другой пример — Амурская область. Буквально вчера просел мост через реку Зея. Он был построен в 80-х годах и заметно изношен.- Сегодня мы приостановили пассажирское сообщение, рассматриваем разные варианты, вплоть до того, чтобы воздушными подушками людей возить через Зею. Из хороших новостей у нас есть новый объект — строительство второго моста через реку Зея примерно в километре от существующего старого моста. Для нас очень важно, чтобы лимиты, которые стоят в федеральном бюджете на 2021-2022 год, были смещены на 2020. У нас есть возможность использовать эти деньги, примерно 5 миллиардов готов освоить подрядчик в этом году, — докладывает губернатор Амурской области Василий Орлов.- Сколько время нужно на ремонт, как вы думаете? - спрашивает президент.- Я думаю, что через день-два администрация с проектировщиками определятся. Мы на контроле тоже вместе с ними будем это держать, — отвечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.- Хорошо. Надо отремонтировать как можно быстрее и начать строительство нового моста. Антон Германович, надо будет передвинуть это финансирование влево на тот объем, которые коллеги говорят можно освоить в текущем году и в следующем, - дает поручение Владимир Путин.- Ясно. Мы с регионом отработаем этот вопрос, - обещает министр финансов Антон Силуанов.Для Амурской области дороги это одна из основных проблем. Многие участки пострадали в прошлом году из-за затопления и до сих пор не восстановлены.- Мы видим, что есть ресурсы, которые не были освоены в прошлом году из Федерального дорожного фонда, — указывает министр финансов Антон Силуанов.- Евгений Иванович, почему деньги-то не использовали должным образом? Решения приняты, согласованы, а необходимого результата нет. Все завязано в каких-то процедурах. Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами катайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее, — возмущается президент Владимир Путин.Еще одна проблема — распределение средств. Бескрайние лесные массивы Красноярского края и Якутии требуют новых подходов к финансированию лесного хозяйства.- Все-таки эту диспропорцию, которая сегодня существует в финансировании многолесных и особо горимых субъектов Российской Федерации, надо как-то преодолевать. В среднем по России получается, что на один гектар выделяется из федерального бюджета 199 рублей, по Красноярску 8 рублей на гектар, а у нас 6 рублей 90 копеек, — жалуется Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).- То, что просят субъекты Российской Федерации на исполнение переданных полномочий, это 90 миллиардов рублей. Фактическое финансирование на сегодняшний день 32,9 миллиарда рублей — это то, что мы имеем, — отвечает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.- Подожди, подожди. Они же говорят не о том, что мало, хотя мало всегда, они говорят о диспропорции. О том, что где-то много дают, где пожаров нет, а где пожары, там дают меньше, вот о чем они говорят, - объясняет Владимир Путин.На особом контроле Путина случаи потери жилья и необходимых компенсаций пострадавшим при пожарах. Губернаторы должны действовать четко и продуманно.- Есть один дом, в котором жили супруги — директор школы и ее муж физрук. Конечно, чтобы они не покинули эту деревню, мы отдельно подобрали им дом, сейчас он находится в стадии выкупа. От неравнодушных жителей организован сбор предметов первой необходимости — телевизор, холодильник, - рассказывает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.- Смотрите, если учитель, директор школы останутся, а все остальные уедут, учить некого будет. Поэтому нужно помочь всем пострадавшим. И я прошу федеральные ведомства подключиться и помочь тем, у кого стен не осталось. Потому что, холодильник хорошо и телевизор, может быть, тоже неплохо, но, если стен нет, если дома нет, некуда разместить ни холодильник, ни телевизор, - подчеркивает президент Владимир Путин.Важнейшая задача — обеспечить сотрудников МЧС средствами индивидуальной защиты. Тем более сейчас, когда спасатели участвуют в массовой дезинфекции по всей стране. Кроме того, региональные подразделения МЧС нужно оснастить дополнительной техникой.