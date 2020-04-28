Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Новой Москве. Последствия ДТП сняли на видео.

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Новой Москве. Последствия ДТП сняли на видео.Авария произошла около 11:30 27 апреля на 25-м километре Калужского шоссе. Судя по кадрам с места, водитель ЛиАЗа — а там находился стажер — не успел притормозить перед подрезавшим его КамАЗом и врезался в кузов.Удар оказался сильным: кабина автобуса была смята, несколько стекол в салоне выбиты. В ЛиАЗе, следовавшем по маршруту №991, находились шесть человек, все они получили травмы и были доставлены в больницу.