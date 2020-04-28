29 апреля атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому значению и составит 736 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает со ссылкой на портал Метеоновости. В среду ..

29 апреля атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому значению и составит 736 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает "" со ссылкой на портал "Метеоновости".В среду столбики термометров покажут +12...+14. Местами в столице ожидается небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.Синоптики просят метеозависимых москвичей быть осторожнее и по возможности оставаться дома. 28 апреля жители столицы могут почувствовать недомогание.