Национальный республиканский сенатский комитет разослал подробную 57-страничную заметку, написанную одним из ведущих республиканских стратегов, в которой советуют кандидатам-республиканцам обвинять Китай в мировой пандемии коронавируса в мире, пишет Politico.

Национальный республиканский сенатский комитет разослал подробную 57-страничную заметку, написанную одним из ведущих республиканских стратегов, в которой советуют кандидатам-республиканцам обвинять Китай в мировой пандемии коронавируса в мире, пишет Politico.В меморандуме содержатся советы по всем вопросам — от того, как связать кандидатов-демократов с китайским правительством и тем, как бороться с обвинениями в расизме.Документ подчеркивает три основных направления атаки: что Китай вызвал пандемию коронавируса "прикрывая себя", что демократы слишком "мягко относятся к Китаю", и что республиканцы будут "добиваться введения санкций в отношении Китая за его роль в распространении этой пандемии".В документе от 17 апреля отмечается, что китайская сторона виновата в том, что скрывала масштабы пандемии коронавируса, из-за чего погибли миллионы.В документе содержится призыв к кандидатам неуклонно прислушиваться к сообщениям против страны, отвечая на любые вопросы о вирусе. Когда спрошено, является ли распространение коронавируса виной Дональда Трампа, кандидатам советуют ответить, обвиняя Китай."Не защищайте Трампа, кроме запрета на поездки в Китай — нападайте на Китай", — говорится в записке.Республиканцы заявили, что планируют сделать Китай центральным элементом кампании 2020 года. Кампания по переизбранию Трампа недавно выпустила видео, где кандидат от демократов Джо Байден обвинялся в симпатии к китайской стороне.В меморандуме содержатся рекомендации о том, что могут сказать кандидаты-республиканцы, когда их спросят, не являются ли обвинения Китая расистскими.Кандидаты должны ответить, сказав: "Никто не обвиняет американо-китайцев. Это вина Коммунистической партии Китая, которая скрывала вирус и лгала о его опасности. Это вызвало пандемию, и они должны быть привлечены к ответственности"."Никто не пострадал больше от убийственной диктатуры коммунистической китайской партии, чем народ Китая, — добавляет меморандум. — Мы противостоим их коррумпированному правительству, вызвавшему эту пандемию".