Мужчину, убившего из ревности жену и двух детей, будут судить. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд.

Мужчину, убившего из ревности жену и двух детей, будут судить. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд.Трагедия произошла в городе Менделеевск в конце 2019 года. Поздно ночью в квартире нашли тела 38-летней женщины и ее двоих детей — двух и 19 лет. Всех жестоко зарезали. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в тройном убийстве в Елабуге. Им оказался уже трижды судимый сожитель женщины.Как установили правоохранители, передает ГТРК "Татарстан", мужчина на почве ревности зарезал бывшую жену, родного сына и пасынка. Расправы удалось избежать только 12-летнему пасынку, который выпрыгнул в окно и в мороз побежал искать помощь.В настоящее время уголовное дело по статье "Убийство" поступило в суд, сообщили в сообщили в СУ СКР Татарстана.