Чемпион мира по футболу Роналдиньо, завоевавший золото турнира вместе со сборной Бразилии в 2002 году, рассказал о своем аресте в Парагвае за фальшивые документы. Он признался, что не ожидал попасть в такую ситуацию когда-либо в жизни.

Чемпион мира по футболу Роналдиньо, завоевавший золото турнира вместе со сборной Бразилии в 2002 году, рассказал о своем аресте в Парагвае за фальшивые документы. Он признался, что не ожидал попасть в такую ситуацию когда-либо в жизни.В интервью телеканалу ABC 40-летний экс-футболист сообщил, что они с братом с самого начала готовы были сотрудничать с властями. "Мы были очень удивлены, узнав, что наши документы оказались фальшивыми. С первого же дня мы предоставляли властям все необходимые сведения. Когда нас отправили в тюрьму, это был серьезный удар. Никогда себе даже представить не мог, что окажусь в такой ситуации", – заявил спортсмен.Напомним, что 8 апреля парагвайский судья Густаво Амарилья отпустил Роналдиньо и его брата под домашний арест. Сумма залога составила 1,6 миллиона долларов. Ранее экс-футболист был задержан в Асунсьоне за найденный у него поддельный паспорт. Роналдиньо грозит реальный срок.