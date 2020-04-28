Российская нефть марки Urals на прошлой неделе стала дороже эталонной смеси Brent. В пятницу премия за баррель в Северо-Западной Европе Urals составляла 20 центов.

Российская нефть марки Urals на прошлой неделе стала дороже эталонной смеси Brent. В пятницу премия за баррель в Северо-Западной Европе Urals составляла 20 центов.Последний раз бочка Urals стоила дороже Brent в конце ноября прошлого года и с тех пор стабильно торговалась с дисконтом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Argus Media. Однако тенденция была сломлена, эксперты связывают это со снижением предложения российской нефти.План поставок Urals на май из балтийских портов значительно меньше, чем в апреле, – почти на 40%, чуть менее миллиона баррелей в сутки. Такая динамика вызвана как падением спроса, так и обязательством снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Впрочем, как отмечает Argus Media, реальные поставки могут оказаться выше плана, об этом свидетельствует снижение загрузки НПЗ.Стоит добавить, что в Средиземноморье Urals по-прежнему стоит дешевле Brent и торгуется с дисконтом в $1,25.