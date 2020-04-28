Российские десантники, который впервые в мире высаживались в Арктике, прыгали в экспериментальной экипировке. Одежду предоставила компания Группа 99. Она входит в концерн Калашников. Впрочем, что именно это было за обмундирование, создатели не уточнили.

Российские десантники, который впервые в мире высаживались в Арктике, прыгали в экспериментальной экипировке. Одежду предоставила компания "Группа 99". Она входит в концерн "Калашников", пишет агентство ТАСС. Впрочем, что именно это было за обмундирование, создатели не уточнили.В 2018 году концерн "Калашников" рассказывал о разработке одежды для экстремальных условий. В частности, про теплый костюм "Нанук", спальный мешок, в котором можно спать даже в самый сильный мороз, контейнер для хранения еды и медикаментов. Всего в комплект входит 40 предметов.Создатели уточняли, что экипировка проходила испытания во время экспедиций на Таймыр и Ямал. Температура в этих регионах падала до -47 градусов, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.Напомним, 26 апреля впервые в истории группа российских десантников высадилась в районе Земли Франца Иосифа. Бойцы ВДВ прыгали из военно-транспортного самолета Ил-76 с высоты 10 километров.