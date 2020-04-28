Ребята, умоляю - посидите дома! - публичное обращение, а точнее - крик души врача Курской областной больницы. В городских пабликах разошлось сотнями репостов, видимо зацепило многих.

"Ребята, умоляю — посидите дома!" — публичное обращение, а точнее — крик души врача Курской областной больницы. В городских пабликах разошлось сотнями репостов, видимо зацепило многих.Ведь довольно эмоционально и без прикрас она описала ситуацию, в которой сейчас находятся медики. Работают — на пределе, живут "на непонятных внутренних резервах", в конце смены — нет сил даже на ужин. О сложностях постоянного ношения необходимых средств защиты — уже и говорить не приходится.Всё это описывается всего лишь с одной целью — убедить население соблюдать санитарные меры. Дескать, второй волны заболевших "медики не выдержат просто физически".Этот, казалось бы, простой посыл, судя по реакции сети, был принят со словами благодарности. Собственно, так сейчас встречают любые публикации от медиков. Ну а для тех, у кого есть художественный талант, появилась возможность сказать спасибо врачам — более масштабно, даже монументально. И это — не метафора. Объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника героям в белых халатах. Участвуют — все.Пока основные кандидаты – это Петербург и Москва. Но география может расшириться. Уже больше 50 заявок от скульпторов. Со всей страны мастера присылают свои эскизы. Организаторы конкурса говорят: работы будут принимать до 19 мая. После – начнется трехдневное онлайн-голосование. Интернет-пользователи должны будут выбрать 10 работ.Эти пять памятников – оргкомитет предложит установить в российских регионах. Намерены даже направить предложения в другие страны. Для воплощения идей в камне планируют найти спонсоров.Главный вопрос в том, сумеют ли авторы скорректировать свои проекты, чтобы их памятники вписались в городское пространство. "Это хорошая идея, но хотелось бы сразу отметить – к сожалению, не определен город, где хотят установить, а в искусстве монументальном, прежде всего, должно быть определено место, вплоть до площади", — поясняет Светлана Серебрякова, скульптор.Первый монумент планируют установить уже к пятому октября. Вдохновители конкурса хотят успеть к международному дню врача. "Мы в эти времена, когда общество увидело этих врачей-героев, мы отмечаем это, мы готовимся ставить эти знаки памятные. Мы проецируем вектор жизни в будущее, за пределы текущего момента", — заявил Игорь Рыбаков, предприниматель, филантроп.Авторы идеи говорят, им хватит нескольких месяцев и на проработку проектов, на согласования, и даже на изготовление памятников. В Мосгордуме появление подобных монументов, посвященных подвигу врачей, поддерживают. Но решение об их установке – должно быть принято уже после окончания эпидемии. С этим согласен и декан факультета управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС."При всей благодарности к предпринимателям, рано говорить о памятниках, наверное правильнее использовать, чтобы помочь врачам, которые сегодня работают в этих непростых условиях. Думаю, что в регионах ситуация может быть хуже — нужны и защитные костюмы, медикаменты, ИВЛ, приборы мембранной оксигенации", — считает Леонид Печатников, декан факультета управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС.Организаторы конкурса говорят, что благотворительную помощь оказывают. И с этим конкурсом – действуют, можно сказать, на опережение. Чтобы когда пандемия пройдет, монументы, посвященные медработникам, появились как можно быстрее.