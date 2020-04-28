Сегодня в Россию из США должны вернуться не менее 19 российских школьников должны вернуться. Они съедутся из нескольких американских штатов в Нью-Йорк, откуда запланирован специальный рейс Аэрофлота.

Сегодня в Россию из США должны вернуться не менее 19 российских школьников должны вернуться. Они съедутся из нескольких американских штатов в Нью-Йорк, откуда запланирован специальный рейс "Аэрофлота".Как сообщалось, все ребята приехали в США для участия в образовательных программах, но за океаном оказались буквально брошены на произвол судьбы, напоминает телеканал "Россия 24". Теперь возвращением детей занимается российский МИД. По словам чрезвычайного и полномочного посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, весомое содействие нашим дипломатам оказывает общественная организация "Русская молодежь Америки".