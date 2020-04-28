Кризис на рекламном рынке, вызванный пандемией COVID-19, затронул и стремительно росший в последнее время сегмент YouTube-видео. О том, как упали доходы популярных видеоблогеров, пишет со ссылкой на исследование компании Yoola Коммерсант.

Кризис на рекламном рынке, вызванный пандемией COVID-19, затронул и стремительно росший в последнее время сегмент YouTube-видео. О том, как упали доходы популярных видеоблогеров, пишет со ссылкой на исследование компании Yoola "Коммерсант".В прошлом году суммарный объем поступлений от рекламы в роликах в русскоязычном секторе крупнейшей в мире видеоплатформы составил 4 млрд рублей. Однако уже в марте ключевой показатель — CPM, оплата за тысячу показов — снизился на 13% в рублях. В пересчете на доллары падение в марте составило еще больше — 26%, а в апреле, по предварительным данным некоторых блогеров — 40%.При этом падение стоимости просмотра частично компенсируется ростом аудитории. Число показов монетизированных (содержащих хотя бы одну рекламу) видео увеличилось на 8%, общее количество просмотров в русскоязычном YouTube выросло на 27%, а время смотрения — на 23%. В апреле просмотры продолжали расти. Тем не менее, по словам главного редактора сайта Wylsa.com Александра Побыванца, встроенная реклама в роликах на YouTube-канале Wylsacom в марте принесла вдвое меньше денег.По данным PR-директора сервиса Epicstars Юлии Магась, сильнее всего падают доходы самых "звездных" российских блогеров на YouTube. Потеряли больше всего те, у которых до вызванного пандемией кризиса были самые высокие цены. Часть создателей видеоконтента, заявила изданию Магась, снизили цены на 20-30%, а некоторые — и наполовину, надеясь компенсировать падение расценок объемом.В то время как одни рекламодатели — в основном, производители товаров повседневного спроса — уменьшают бюджеты на блогеров, другие, наоборот, наращивают. Так, по данным эксперта, некоторые сервисы в области онлайн-образования увеличили затраты на рекламу у видеоблогеров на 20-30%. Однако компенсировать падение доходов популярных ютьюберов они не в состоянии.