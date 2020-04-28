28.04.2020

2020-04-28 07:05:25

Российский средний класс рискует скатиться в бедность

По оценке ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах и обеднеть, а в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.



ВШЭ разработала прогноз, в соответствии с которым при базовом сценарии уровень безработицы в стране в 2020 году составит 8 процентов, а наибольшие потери могут произойти в некорпоративном секторе экономики, сообщает РИА Новости. В пессимистическом сценарии безработица в 2020 году увеличится до 9,5 процента, а в 20121 — до 9,8 процента. При этом восстановительный рост в корпоративном и некорпоративном секторах начнется лишь в 2022 году.



Кроме того, ректор ВШЭ отметил повсеместную готовность пожертвовать экономическим ростом ради спасения жизней. По мнению Ярослава Кузьминова, мир перешел к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики, впервые остановив экономику, ради того, чтобы пожилые и больные люди прожили на 3-5 лет больше, и это колоссальное моральное движение.



Как сообщалось, к настоящему моменту коронавирусом в мире заразились более 3 миллионов человек, почти 210 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 87 147 случаев заражения, скончались 794.