Несколько месяцев в Прямой эфир обратилась жительница Хабаровска. Она просила помочь найти 7-летнюю дочь, которую тайно забрал и вывез за границу ее отец. След привел в США, где девочка уже пошла в школу, но в документах в строке мать стоит имя другой женщины.

Несколько месяцев в "Прямой эфир" обратилась жительница Хабаровска Олеся Смирнова. Она просила помочь найти 7-летнюю дочь Вику, которую тайно забрал и вывез за границу – предположительно, в Юго-Восточную Азию, ее отец Алексей Смирнов.Девочку искали волонтеры в разных странах мира, она была объявлена в розыск российскими следователями и Интерполом.Вскоре после новогодних праздников пришли сообщения, что ребенок с отцом находятся в США — в Майами.На тот момент авиасообщение еще не было прервано из-за коронавируса, и корреспондент программы вылетела в Штаты.Оказалось, что Вика там пошла в школу. При этом сотрудница учебного заведения рассказала, что малышка много плакала и просила найти ее маму, а отец над ней якобы издевается и ее избивает.Отца Вики она называет непредсказуемым и говорит, что боится за него, а жалобы завучу результата не принесли.Кроме того, сотрудница "Прямого эфира" во время командировки в Майами выяснила, что отец подделал документы, устраивая ребенка в школу: в графе "мать" написал другое имя.Во время встречи с корреспондентом Алексей был агрессивен, но при этом сообщил, что супруга плохо ухаживала за дочкой и не давала видеться с ней."Терпение кончилось. Я чувствовал, что она меня пожирает, как монстр", – признался отец Вики и сообщил, что сейчас они с дочерью находятся в США в статусе беженцев.Что на эти обвинения ответила Олеся, и какой компромат есть на нее у бывшего мужа? Удастся ли ей вернуть дочь, и кто такой "дядя Сережа", с которым отец Вики проживает под одной крышей?Об американском следе в похищении российской девочки – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".