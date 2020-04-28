Все насельники московских монастырей будут протестированы на наличие коронавирусной пневмонии.

Все насельники московских монастырей будут протестированы на наличие коронавирусной пневмонии.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.Отмечается, что сотрудники Центральной клинической больницы Московской патриархии Святителя Алексия, митрополита Московского начали выездное тестирование около 2000 насельников 15 мужских и 18 женских монастырей столицы.В России на утро 27 апреля зафиксировано 87,147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 за минувшие сутки. 7346 человек выздоровели, 794 скончались.В настоящий момент в разных странах мира отмечен 3,014,301 случай инфицирования коронавирусной пневмонией. 888,543 пациентов вылечились, 207,918 умерли.