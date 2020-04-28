Обвальное падение цен на сырьевые товары внесло серьезные коррективы в рынок евробондов развивающихся стран. По сути, произошло разделение на хороших и плохих.

Обвальное падение цен на сырьевые товары внесло серьезные коррективы в рынок евробондов развивающихся стран. По сути, произошло разделение на "хороших" и "плохих", пишет Bloomberg.После турбулентности в марте этот рынок снова заработал, и спрос на облигации emerging markets достаточно высок, однако занять деньги могут далеко не все.Миллиардные займы способны привлекать только эмитенты с высоким рейтингом.Неопределенность вокруг снятия карантинных мер и последствий кризиса заставляет инвесторов проявлять осторожность. В первую очередь, конечно, страдают страны, экономика которых сильно зависит от экспорта тех или иных сырьевых товаров.Россия, которая из-за санкций и так не очень активна на рынке евробондов, несмотря на рекордный обвал нефтяных цен, выглядит в этом смысле вполне неплохо, поскольку имеет достаточные резервы.К слову, в национальной валюте наша страна уже начала активно размещать свои бумаги.На прошлой неделе Минфин провел один из самых крупных за год аукционов. Пятилетние облигации федерального займа были проданы почти на 87 миллиардов руб.Спрос на бумаги подстегнули ожидания снижения ставки Банка России, которые реализовались в пятницу: регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5%. Теперь рынок ждет дальнейших шагов, полагая, что тренд на смягчение политики еще не завершен.