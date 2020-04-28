Из-за новых подтоплений деревню в Архангельском районе буквально раздело на части. Местные специалисты помогают организовать переправы для населения. Огромные глыбы льда почти подошли к домам. В зоне риска - более сотни участков.

Из-за новых подтоплений деревню в Архангельском районе буквально раздело на части. Местные специалисты помогают организовать переправы для населения. Огромные глыбы льда почти подошли к домам. В зоне риска — более сотни участков.Резиновые лодки, гидрокостюмы и спасательные жилеты. Группа архангельских специалистов — на круглосуточном дежурстве в Марилово. Большая вода разделила деревню на две части.Чтобы добраться к месту затора, помощь спасателей потребовалась и нашей съёмочной группе. На берегу ситуацию контролируют обеспокоенные жители. У кого-то уже подтопило приусадебные участки и хозпостройки. Старожилы деревни вспоминают: за последние полвека большая вода, конечно, была. Но такого многокилометрового затора здесь не припомнят.Жители Марилово говорят: ледоход на Северной Двине обычно завораживающее зрелище. А в этом году ещё и жутко пугающее. Буквально за несколько часов огромные льдины срезали кусок берега, разрушили беседки и теперь вплотную подбираются к жилым домам."В 55-ом году, говорят, тоже такая же ситуация была. В 28-ом году там у меня у родственников даже в печку вода зашла. Ну, бывает ведь. Будем спасать, помогать. У меня вон лодка налажена резиновая", — рассуждает Александр Доронин, житель д. Марилово.Эта помощь, возможно, потребуется семье Томашевских. Супруги приехали в свой дачный дом ещё в марте, на самоизоляцию. Говорят: не так пугает коронавирус, как вид из окна. Огромные глыбы льда уже подпирают забор на их участке.В зоне возможного подтопления в Холмогорском районе — больше сотни жилых домов. В них прописаны около 1300 человек. Чиновники готовятся к самому неблагоприятному сценарию.Учитывая масштабы прошлого наводнения, в 2003 году, на региональной трассе, ведущей в райцентр, уже соорудили защитную дамбу. А в местной школе развернули пункт временного размещения на случай эвакуации.Местный гидропост фиксирует: за последние дни уровень воды вырос более чем на 3 метра. Ситуацию усугубляет совсем не весенняя погода. Несмотря на все превентивные мероприятия, подтоплений — не избежать, говорят специалисты Севгидромета."Холмогоры на себе ощутят и ближайшие деревни не только повышенный уровень воды, но и массивное прохождение вот этого затора в виде навалов льда. Это же, как бульдозер. То есть, все те участки, которые будут подвержены затоплению, особенно те, которые близко к руслу, там будут ещё с большой долей вероятности повреждения хозпостроек", — уверен Роман Ершов, начальник Северного управления Гидрометеослужбы.Все выходные в холмогорском разветвлении Северной Двины работали ледоколы. Чтобы голова ледохода вновь не застряла уже в районе посёлков Вайново и Орлецы.