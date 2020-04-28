Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан во второй раз объявил о завершении карьеры. Ранее он это делал осенью 2018 года, но позже решил вернуться в спорт.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан во второй раз объявил о завершении карьеры. Ранее он это делал осенью 2018 года, но позже решил вернуться в спорт."Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем, – приводит слова Ана РИА Новости. – Я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон".По словам спортсмена, ему трудно проводить полноценные тренировки из-за боли в колене, а на лечение уходит много времени, помимо этого, появились другие травмы. "Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел", – подытожил Ан.Ан является одним из самых титулованных спортсменов в истории шорт-трека. Три раза он становился олимпийским чемпионом, представляю Южную Корею, а затем он стал гражданином России и выиграл три золотых медали на Олимпийских играх в Сочи.Кроме того, Виктор – восьмикратный обладатель Кубка мира, а также многократный победитель чемпионатов России, Южной Кореи и Европы.