Школьников Петербурга отпустят на каникулы с 1 мая. Речь идет об всех учащихся, за исключением 9 и 11 классов, уточняет ГТРК Санкт-Петербург. Они продолжат подготовку к экзаменам.

Школьников Петербурга отпустят на каникулы с 1 мая. Речь идет об всех учащихся, за исключением 9 и 11 классов, уточняет ГТРК "Санкт-Петербург". Они продолжат подготовку к экзаменам.Итоговые оценки школьникам выставят по итогам трех четвертей. Для того, чтобы вашего ребенка аттестовали, необходимо написать заявление. Причем сделать это нужно именно сейчас, тогда с мая ребенок уже сможет уйти на отдых.Родители могут принять решение, чтобы ребенок продолжил учебный процесс до конца мая. В этом случае учителя обязаны будут заниматься с детьми. Обычно в этот период на уроках занимаются повторением пройденных материалов.