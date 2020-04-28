Храмы Москвы и области будут закрыты для прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Богослужения будут совершаться, но, как и раньше, без прихожан. Всё, конечно, из-за пандемии. Большинство храмов закрыто и в регионах.

Храмы Москвы и области будут закрыты для прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Богослужения будут совершаться, но, как и раньше, без прихожан. Всё, конечно, из-за пандемии. Большинство храмов закрыто и в регионах.Знак "стоп" и бетонные плиты. Все въезды в село Дивеево закрыты. Не пускают даже к близким родственникам.Дивеевский монастырь – один из центров паломничества для православных. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч верующих. Обитель уже больше недели закрыта на карантин. Но на Вербное воскресенье было многолюдно. После праздника COVID-19 выявили у 48 жителей села. В том числе и у монахинь."У сестер обнаружена двусторонняя пневмония — поставлен диагноз. У некоторых поставлен диагноз коронавирус, эти сестры изолированы, находятся в отдельном помещении, в монастырском медицинском центре", — сообщил Алексей Пестрецов, иерей, руководитель пресс-службы Нижегородской епархии.Коронавирус обнаружен у священнослужителей в Москве, в Подмосковье, в Новосибирске. Подозрение на COVID -19 — у нескольких представителей духовенства в Челябинской области. С симптомами пневмонии ждет результатов теста митрополит Григорий. Уже заболело более 400 жителей области. В связи с этим со среды в церквях региона вводятся дополнительные ограничения.В большинстве регионов страны представители духовенства просят верующих оставаться дома, в том числе и на Радоницу, 28 апреля. Священнослужители предлагают перенести на потом традиционные посещения церквей и кладбищ.На Украине один за другим на карантин закрываются монастыри. В Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое клириков. Еще около 100 заболели, но большинство уже выздоровели.Заболевшие были выявлены и в других обителях украинской столицы — в Голосеевском, Ионинском, Покровском монастырях и в женском монастыре Святого Пантелеймона. Закрыт на карантин город Почаев, где находится одна из лавр. Уровень заболеваемости для населенного пункта, в котором живет всего-то около 7 тысяч человек – чрезвычайно высокий.В Почаеве уже заболели 77 горожан. Резкий рост количества инфицированных связывают с пасхальной службой. Вопреки эпидемиологической ситуации, священнослужители той ночью открыли двери храма. Верующих не смогла остановить даже полиция.В храмах Белоруссии нет существенных ограничений. Только рекомендации и предупреждения. Как следствие, зафиксировано несколько случаев болезни у священнослужителей. Закрыта Минская духовная академия. Журналисты сообщают о вспышке заболевания в Свято-Елисаветинском монастыре. В самой обители болезнь официально подтверждают лишь у двух монахинь.