СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели семьи во время пожара в селе Маралиха. Трагедия унесла жизни 34-летней женщины и ее троих детей. За прошедшие сутки этот пожар стал одним из самых сильных в регионе, передает ГТРК Алтай.

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели семьи во время пожара в селе Маралиха. Трагедия унесла жизни 34-летней женщины и ее троих детей. За прошедшие сутки этот пожар стал одним из самых сильных в регионе, передает ГТРК "Алтай".От дома многодетной матери остались только обугленные развалины. Вместе с женщиной в огне погибли ее сыновья — 7 и 16 лет, а также 2-летняя дочка. Ещё одна двенадцатилетняя девочка осталась в живых. В ночь происшествия она осталась на ночевку у бабушки. В селе уже объявлен сбор средств для потерявшего семью ребенка."Люди принесли уже много вещей, пока этого достаточно. Также в сельсовете организовали сбор денег. Часть суммы пойдет на организацию похорон, а оставшиеся средства мы поместим на личный счет Жени", — говорит глава Маралихинского сельского совета Юлия Чубарова.Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и психологи. Пока она находится в состоянии шока. Известно, что ее отец проживает в другом районе края, но в селе у неё есть бабушка.Специалисты установили причину возгорания. ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации печи. Также в краевом Следственном комитете уточнили, что семья была неблагополучной и состояла на учете. Однако в сельском совете отметили, что в последнее время мать не злоупотребляла алкоголем, а дети были ухоженными и опрятными.