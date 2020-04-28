На мусорном полигоне в Черепаново обнаружили тела шести погибших новосибирцев. По предварительным данным, они погибли от отравления неизвестной жидкостью. Один человек находится в больнице. В настоящий момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

На мусорном полигоне в Черепаново обнаружили тела шести погибших сибиряков. СК по региону сообщил подробности трагедии. По предварительным данным, люди скончались от отравления неизвестной жидкостью. Также известно, что один человек находится в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает ГТРК "Новосибирск"."По факту гибели 6 мужчин от употребления ими неизвестной жидкости СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Наказание предусмотрено по статье 109 "Причинение смерти по неосторожности", – пояснили в ведомстве.По информации следователей, семь сортировщиков мусора нашли на свалке 5-литровую емкость с неустановленной жидкостью и выпили ее. В итоге 6 человек погибли, один госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В настоящий момент назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, а также экспертиза изъятой жидкости. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.