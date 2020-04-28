Сотрудники футбольного клуба Сочи вместе с болельщиками оказали помощь ветеранам. Пенсионеры, стоявшие у истоков местного футбола, получили от клуба небольшие продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Сотрудники футбольного клуба "Сочи" вместе с болельщиками оказали помощь ветеранам. Пенсионеры, стоявшие у истоков местного футбола, получили от клуба небольшие продуктовые наборы и предметы первой необходимости.Как сообщает пресс-служба сочинцев, в список ветеранов, получивших подарки, вошли многолетний руководитель академии ростовского СКА в Сочи Анатолий Ледяхов, мастер спорта СССР Анатолий Литовченко и чемпион края 1965 года Анатолий Игнатенко.Ранее в подобной акции принял участие футбольный клуб "Зенит", который организовал еженедельную доставку продуктов владельцам абонементов, чей возраст превышает 65 лет.Следом самарские "Крылья Советов" поддержали ветеранов клуба, доставив им продовольственные корзины. А затем "Ростов" провел подобную благотворительную акцию.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило три миллиона человек, из которых 210 тысяча скончались.