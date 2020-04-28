В результате досмотра у пассажира авто был обнаружен и изъят сверток с веществом, в состав которого входят прекурсоры общей массой около 200 граммов...

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в хранении прекурсоров наркотических средств.Сотрудниками полиции на улице Свободы для проверки документов был остановлен автомобиль. Пассажир транспортного средства заметно нервничал при общении с полицейскими, поэтому было принято решение его досмотреть. В результате досмотра был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом.Исследованием, проведенным ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что в состав изъятого материала входят прекурсоры – 1-фенил-2-нитропропен, общей массой около 200 граммов.Дознанием ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.3 «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56