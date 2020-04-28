24 водителя привлечены к административной ответственности в ходе профилактического мероприятия «Тонировка».

27 апреля 2020 года в областном центре специально сформированная группа из 5 экипажей дорожно-патрульной службы, оснащенная техническими приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол, провела массовую проверку водителей транспортных средств. В результате двухчасового рейда выявлено 24 автомобиля, светопропускание стекол которых не соответствовали требованиям технического регламента, на водителей были составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Тем водителям, которые не устранили нарушение на месте, выданы требования об устранении тонировки.Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также демонстрирует открытое пренебрежение к требованиям законодательства.В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, сумерки) «тонированные» автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижает их различимость.Управление Госавтоинспекции призывает водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению норм Правил дорожного движения и технического регламента.