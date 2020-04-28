Полицейские на Алтайской улице задержали гражданку, у которой при личном досмотре было обнаружено и изъято 136 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 19-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Алтайской улице задержали гражданку, у которой при личном досмотре было обнаружено и изъято 136 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 220 граммов.Согласно результатам исследования части изъятого порошок является наркотическим средством – героином. Также у женщины был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка с неизвестным лицом и фотографии мест закладок. При осмотре мест, указанных задержанной, были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом.Следствием Отдела МВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73