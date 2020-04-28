В полицию поступила информация о возгорании автомобиля иностранного производства, припаркованного возле одного из домов на Полоцкой улице...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.В полицию поступила информация о возгорании автомобиля иностранного производства, припаркованного возле одного из домов на Полоцкой улице. Материальный ущерб составил не менее 1 миллиона 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий мужчина.Полицейские установили, что в результате возникшей личной неприязни злоумышленник намеренно осуществил поджог указанной машины.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93