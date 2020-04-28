В Париже арестован автомобилист, накануне протаранивший двух полицейских на мотоциклах. При нем было найдено письмо, в котором он приносит присягу на верность террористической организации. Свой поступок преступник объяснил политическими мотивами.

В Париже арестован автомобилист, накануне протаранивший двух полицейских на мотоциклах. При нем было найдено письмо, в котором он приносит присягу на верность террористической организации. Свой поступок преступник объяснил политическими мотивами.Накануне вечером 29-летний мужчина совершил умышленный наезд на двух полицейских, передает телеканал "Россия 24". Оба пострадавших госпитализированы.