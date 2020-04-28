Сегодня, 28 апреля, состоится совещания Путина с губернаторами, главной темой которого станет распространение коронавируса. Многие ожидают, что президент России во время онлайн-встречи наконец даст ответ на волнующие народ вопросы: что будет с майскими праздниками и ожидать ли продления карантина в Москве и регионах.

Сегодня, 28 апреля, состоится совещания Путина с губернаторами, главной темой которого станет распространение коронавируса. Многие ожидают, что президент России во время онлайн-встречи наконец даст ответ на волнующие народ вопросы: что будет с майскими праздниками и ожидать ли продления карантина в Москве и регионах.О запланированном мероприятии рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что совещание Путина с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции. Он отдельно подчеркнул, что на связь должны выйти главы всех регионов.Состоится ли перед встречей руководителями субъектов обращение к народу, неизвестно. Песков не дал прямой ответ на этот вопрос: пресс-секретарь президента попросил проявить терпение."Давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий", – цитируют его РИА Новости.Известно, то совещание Путина с губернаторами 28 апреля будет во многом состоять из отчетов глав регионов. Чиновники расскажут главе государства о том, какая проведена работа для сдерживания распространения коронавируса и удалось ли им выполнить обязательства, взятые на себя во время прошлых онлайн-встреч с президентом.Многие ожидают, что российский лидер прямо во время видеоконференции объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Некоторые чиновники уверены, что в ходе совещания с губернаторами Путин сделает заявление о продлении карантина в стране до окончания майских праздников – с 1 по 11 мая, передает .Напомним, что 26 апреля Песков к народу. Как писали "Дни.ру", глава государства выступит перед россиянами в ближайшие дни. Ожидается, что это должно произойти до 30 апреля – в этот день заканчивается режим самоизоляции, объявленный президентом в начале месяца.И совещание Путина с губернаторами, и новое обращение президента будут транслировать все федеральные телеканалы. Оба мероприятия можно будет посмотреть онлайн на "Дни.ру".