Сегодня днем, 28 апреля, пройдет совещание Путина с губернаторами по коронавирусу. Прямую трансляцию мероприятия можно смотреть онлайн на Дни.ру.

Сегодня днем, 28 апреля, пройдет совещание Путина с губернаторами по коронавирусу. Прямую трансляцию мероприятия можно смотреть онлайн на "Дни.ру".О проведении видеоконференции с главами регионов стало известно накануне, 27 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Точное время совещания Путина с губернаторами пока неизвестно. Прямая трансляция должна начаться днем 28 апреля. Мероприятие будут показывать все федеральные телеканалы. Посмотреть его можно и онлайн, например, на "Дни.ру" или на "Ютуб".