Нижегородский "ГАЗ" расширил гамму модификаций наследника культовой "Шишиги" - внедорожного грузовика "Садко NEXT". Теперь в кабину вездехода можно усадить до 7 человек.Официальные дилеры "ГАЗ" уже начали прием заказов на модификацию с индексом C42A43-20, который обозначает увеличенную двухрядную кабину с компоновкой кресел 6+1. У такой версии доступ на второй ряд открывается только с правой стороны. Фотографии "живого" грузовика в этом исполнении опубликовала в своем Инстаграме компания "Луидор"."Садко NEXT" с двухрядной кабиной доступен в комплектации Pro, которая уже включает в себя кондиционер, мультимедийную систему с USB, дополнительный топливный бак и фаркоп с выводом пневмосистемы и электрическим разъемом. Сюда же входят электрические стеклоподъемники, центральный замок и предпусковой подогреватель-отопитель.Фото: instagram.com/gazluidorНачальная стоимость такого вездехода составляет 2 650 000 рублей. Дополнительно грузовик можно оснастить штатной лебедкой и шноркелем.Отметим, что грузовик для бездорожья оснащен 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ с отдачей в 149 л.с. и 490 Нм крутящего момента, 5-ступенчатой механической коробкой, понижающей передачей (ее передаточное число 1,98) и "самоблоками" переднего и заднего мостов.Фото: instagram.com/gazluidor"Садко NEXT" также тличается 315-миллиметровым дорожным просветом, электро-пневматическим управлением раздаточной коробкой кнопками в салоне, новым рулевым механизмом и полностью пневматическими тормозами.