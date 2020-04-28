Тесты с доставкой на дом. В Москве и Московской области можно сдать экспресс-анализ, который покажет, заражен ли человек коронавирусом. Этот важный проект запустили совместно Российский фонд прямых инвестиций, компания Яндекс, а также медицинские лаборатории.

Тесты с доставкой на дом. В Москве и Московской области можно сдать экспресс-анализ, который покажет, заражен ли человек коронавирусом. Этот важный проект запустили совместно Российский фонд прямых инвестиций, компания "Яндекс", а также медицинские лаборатории.Это утро у Юлии Кантаровской началось с больного горла и поисков в интернете — не лекарств, а тестов. "Утром я проснулась и почувствовала недомогание, похожее на ОРВИ, и сразу стала мониторить в интернете, кто делает тест, и нашла вариант: приезжают на дом бесплатно", — рассказывает Юлия. Она оставила заявку на сайте "Помощь рядом", и вскоре к девушке приехали медики в защитных костюмах.В Москве и Московской области можно сделать бесплатный тест на коронавирус. В социальном проекте — несколько участников. Российской фонд прямых инвестиций предоставляет тесты. Эта система диагностики с точностью 99,9 процента. Уже произведено более 500 тысяч тестов. В ближайшее время российские мощности позволят увеличить объем до 1 миллиона тестов в неделю."Чем выше объемы тестирования, тем ближе нормальная экономическая ситуация. Необходимо также отметить, что тест бесплатный, используется лучшая технология, это российско-японская технология, доказавшая свою эффективность в РФ и за рубежом. Результат экспресс-теста всего за полчаса", — говорит первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.Второй участник — "Яндекс" — обеспечивает логистику и всю техническую составляющую, начиная от сбора заявок и формирования маршрутного листа медиков."Мы помогаем следить человеку за статусом анализа, рассказываем, когда приедет врач, предупреждаем, как процедура выглядит. Человек может следить за тем, что анализ совершается, что он готов и что лаборатория отправляет результаты. То есть мы делаем все, что касается информирования и логистики", — говорит Роман Маресов, операционный директор проекта Яндекса "Помощь рядом".Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медработников от водителей. В лабораториях подчеркивают, что тесты на дому помогают соблюдать режим самоизоляции. "Мы как лаборатория получили контакт с людьми, не подвергая риску заражения из-за нарушения режима самоизоляции", — говорит Анна Фролова, коммерческий директор клиники "АрхиМед".Бесплатные тесты рассчитаны на тех, кто не может себе их позволить, при том, что вынужден работать, обеспечивая непрерывные процессы жизнедеятельности страны."ПЦР-тесты по прежнему нужны, чтобы отслеживать контакты, чтобы активно отслеживать больных, которые потенциально заразны. Мазок должен браться серьезно: сначала надо высморкаться, материал нужно достаточно жестко взять, чтобы пациенту должно быть больно, тогда мы понимаем, что материал есть", — поясняет Александр Мясников, представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусомВ проекте по бесплатной диагностике может принять участие любой, в том числе, в качестве благотворителя, чтобы вместе быстрее справиться с пандемией.