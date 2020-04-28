Apple откладывает начало массового производство iPhone новой линейки 2020-го на месяц. Об этом со ссылкой на источники сообщил The Wall Street Journal. Решение компании принято на фоне ожиданий пониженного потребительского спроса и проблем с производством в Азии из-за пандемии COVID-19.

Apple откладывает начало массового производство iPhone новой линейки 2020-го на месяц. Об этом со ссылкой на источники сообщил The Wall Street Journal. Решение компании принято на фоне ожиданий пониженного потребительского спроса и проблем с производством в Азии из-за пандемии COVID-19.В то же время, источники утверждают, что Apple не отказалась от планов выпустить до конца года еще четыре новые модели iPhone. Некоторые варианты получат возможность подключаться к сетям 5G, а ассортимент диагоналей экранов (и соответственно, габаритов) будет расширен: 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. То есть, помимо iPhone с тем же размером экрана, что и у iPhone 11, выйдет модель, более компактная, чем iPhone 11 Pro и более крупногабаритная, чем iPhone 11 Pro Max.Из-за отставания от привычного графика подготовки к выходу новых моделей примерно на месяц Apple, скорее всего, решит отложить и презентацию iPhone 12. Обычно такие мероприятия проходят ежегодно в первой половине сентября, а спустя неделю-две гаджеты поступают в продажу на наиболее значимых для производителя рынках. В некоторых случаях — как это, например, было с iPhone X и iPhone XR — компания анонсировала устройство в обычные сроки, но выводила его на рынок только через несколько месяцев.Задержка в производственном цикле неизбежно приведет к падению поставок. Как пишет издание, в настоящее время Apple сократила свою оценку объема производства в июле-декабре 2020-го года на 20%. На прошлой неделе о том, что новые "айфоны" опоздают на месяц, сообщал и один из ведущих экспертов по цепочке поставок Apple Мин-чи Куо.Как сообщалось ранее, ключевыми особенностями iPhone 2020-го года станет новый дизайн с прямыми гранями в духе iPad Pro последних моделей, поддержка 5G, произведенный по 5-нанометровому технологическому процессу чип A14 и инновационная камера с "трехмерным зрением". Последняя уже дебютировала в свежей линейке премиальных планшетов производителя.