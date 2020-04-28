Китай начинает приходить в себя после эпидемии коронавируса. Города открываются, люди выходят на улицы, однако до полного снятия всех ограничений еще далеко. Эксперты отмечают, что речь идет не только о снятии ограничений, но также и о восстановлении экономики, которая оказалась в крайне неблагоприятном положении из-за эпидемии коронавируса. Города с наиболее сильной экономикой смогут быстрее восстановиться после кризиса, полагают эксперты.

Китай начинает приходить в себя после эпидемии коронавируса. Города открываются, люди выходят на улицы, однако до полного снятия всех ограничений еще далеко.Эксперты отмечают, что речь идет не только о снятии ограничений, но также и о восстановлении экономики, которая оказалась в крайне неблагоприятном положении из-за эпидемии коронавируса.Города с наиболее сильной экономикой смогут быстрее восстановиться после кризиса, полагают эксперты. Эти города имеют не просто развитую промышленность, они также отличаются высоким ВВП на душу населения, причем зачастую этот показатель у отдельного китайского города сравним с ВВП на душу населения небольшого государства.Ниже мы расскажем о 10 городах Китая с самым высоким показателем ВВП на душу населения.10. ЧанчжоуВВП на душу населения 14 крупнейших городов Китай в 2019 году достиг $20 тысяч. Чанчжоу занимает по этому показателю десятое место. ВВП на душу населения здесь — $22 670. Для сравнения, ВВП на душу населения Чехии в 2019 году составил $22 850.9. ГуанчжоуГуанчжоу – столица провинции Гуандун. Это политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего Южного Китая. ВВП на душу населения в 2019 году составил $22 676.8. ШанхайШанхай – это важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт. В прошлом году ВВП города достиг невероятного уровня 3,82 триллиона юаней, однако ВВП на душу населения составил $22 779, так что по этому показателю город занимает лишь восьмое место в рейтинге.7. ПекинПекин – столица Китая. Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР. В 2019 году ВВП на душу населения составил $23 808. Для сравнения, ВВП Саудовской Аравии в 2019 году составил $23 566.6. НанкинНанкин – крупный промышленный и экономический центр страны. Кроме того, это важный культурный и исторический центр. Население города превышает 6 миллионов человек. ВВП на душу населения в 2019 году составил $24 017.5. ОрдосВ этом городе проживает всего 2 миллиона человек. Этот город стал амбициозным проектом китайских властей, который ранее в западных СМИ называли городом-призраком. Тем не менее к 2017 году город стал более заселенным, а экономика начала развиваться. ВВП на душу населения в 2019 году составил $25 088.4. ЧжухайЧжухай – еще один небольшой по китайским меркам город, в котором проживает около 2 миллионов человек. В городе существует значительное количество гостиниц, которые пользуются популярностью среди китайских посетителей многочисленных казино соседнего Макао, поскольку проживание и питание в Чжухае значительно дешевле, нежели в особом районе. Есть также и несколько приморских курортов.ВВП на душу населения в 2019 году составил $25 368. Для сравнения, ВВП на душу населения в Бахрейне — $25 851.3. СучжоуСучжоу – город с населением более 10 миллионов человек. Здесь расположены предприятия бумажной, химической и хлопчатобумажной промышленности. Продукция предприятий идет на экспорт. ВВП на душу населения в 2019 году составил $25 939.2. УсиЭтот город – центр машиностроения. Здесь также расположены предприятия по производству текстиля, электроники, металлургические и фармацевтические заводы. Население города – около 5 миллионов человек. ВВП на душу населения в 2019 году составил $26 065. Для сравнения, ВВП на душу населения Словении составил $26 243 в 2019 году.1. ШэньчжэньНаселение Шэньчжэня превышает 11 миллионов человек. Шэньчжэнь стал первым городом Китая, ВВП на душу населения которого достиг $10 тысяч в 2007 году. Спустя шесть лет ВВП на душу населения вырос вдвое и достиг $22 112, по данным на 2013 год. В 2019 году город по-прежнему лидирует по показателю ВВП на душу населения — $29 498.