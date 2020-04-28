Клубы английской премьер-лиги Арсенал, Вест Хэм и Брайтон возобновили тренировки на своих базах. Футболисты работают индивидуально, соблюдая социальную дистанцию.

Клубы английской премьер-лиги "Арсенал", "Вест Хэм" и "Брайтон" возобновили тренировки на своих базах. Футболисты работают индивидуально, соблюдая социальную дистанцию.По данным BBC, клубы начали занятия в связи с тем, что рассчитывают на возобновление сезона в начале июня.Чемпионат Англии, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В начале апреля представители АПЛ сообщили, что сезон-2019/20 продолжится только тогда, когда это будет безопасно.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило три миллиона человек, из которых 209 тысяч скончались.