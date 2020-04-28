В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за последние сутки в регионе выявлено 207 случаев заболевания. Очаг заражения — в Дивеевском монастыре. Обитель закрыта на карантин.

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за последние сутки в регионе выявлено 207 случаев заболевания. Очаг заражения — в Дивеевском монастыре. Региональный Минздрав и управление Роспотребнадзора оказывают поддержку медикам, которые сейчас работают в Дивееве, и контролируют вместе с районным штабом ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни. Само село закрыто на карантин, въехать в него могут только те, кто там проживает.Дивеевский монастырь находится на карантине с 25 апреля, передает "Интерфакс". Прихожане не посещают службы еще с 15 апреля. Нижегородская епархия сообщила, что в монастыре имеются имеются случаи простудных заболеваний. У некоторых сестер диагностировано воспаление легких и COVID-19 в начальной стадии заболевания. Все заболевшие монахини изолированы и находятся в монастырском медицинском центре, врачи оказывают им всю помощь.