Участники кругосветки на яхте Сибирь прилетели из Санкт-Петербурга в Омск. Об этом со ссылкой на группу парусной экспедиции в соцсетях передает ГТРК Иртыш. Экспедиция стартовала в начале июля 2019 года. В Омске ее ждали только к октябрю 2020. К сожалению, путешествие пришлось прервать из-за эпидемии коронавируса.

Участники кругосветки на яхте "Сибирь" прилетели из Санкт-Петербурга в Омск. Об этом со ссылкой на группу парусной экспедиции в соцсетях передает ГТРК "Иртыш". Путешествие было посвящено 200-летию открытия Антарктиды. Как известно, в 1820 году русские моряки под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые достигли далекого материка.Экспедиция стартовала в начале июля 2019 года. В Омске ее ждали только к октябрю 2020. К большому сожалению, путешествие пришлось прервать из-за эпидемии коронавируса. В конце марта выяснилось, что порты, в которые должна была заходить яхта, не смогут ее принять из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса.В итоге научно-исследовательское судно "Академик Трёшников" эвакуировало "Сибирь" из Антарктиды и помогло добраться до Северного моря. Дальше яхта сама дошла до яхт-клуба "Петровская коса". Сейчас "Сибирь" осталась в Петербурге — ждать, когда Баренцево и Карское моря оттают.