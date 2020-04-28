Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна предсказали примерное окончание пандемии коронавируса в России. Исходя из их расчетов, COVID-19 сойдет на нет в июле.

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна предсказали примерное окончание пандемии коронавируса в России. Исходя из их расчетов, COVID-19 сойдет на нет в июле.Исследователи предполагают, что к 20 мая распространение коронавируса завершится на 97 процентов. К 28 мая снижение инфицирования COVID-19 может достигнуть отметки в 99 процентов, а уже 20 июля вирус прекратит передаваться полностью.Согласно отчету исследователей, пик инфекции в России уже произошел 24 апреля.Ученые из Сингапура также составили прогноз относительно других стран. Например, в США COVID-19 завершится 27 августа 2020 года, в Великобритании — 14 августа, в Германии и Франции — 1 и 5 августа, соответственно, сообщает РИА Новости.Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире почти достигло отметки в 3 миллиона. Лидером по количеству инфицированных являются США — там почти миллион заболевших. Россия в настоящее время занимает девятое место в списке стран, где больше всего случаев COVID-19.