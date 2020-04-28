Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в своих странах.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в своих странах."Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин, слова которого приводит пресс-служба организации. – Мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций"По словам Чеферина, УЕФА позволит ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения и распределить средства на восстановление футбольного сообщества.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило три миллиона человек, из которых 208 тысяч скончались.