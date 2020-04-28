Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести чемпионат Европы по футболу в 2021 году в тех же городах, в которых и планировалось это сделать изначально.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести чемпионат Европы по футболу в 2021 году в тех же городах, в которых и планировалось это сделать изначально."Проведение Евро предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах, – сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА. – Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено".В середине марта в УЕФА из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приняли решение перенести чемпионат Европы с 2020 года на 2021. Изначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.Ранее стало известно, что Евро может лишиться ряд городов. Так, например, датский Копенгаген может отказаться от проведения игр турнира. Без матчей главного континентального первенства также могут остаться итальянский Рим и испанский Бильбао.В четверг, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА подтвердил перенос чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021-го на 2022 год. При этом список стадионов, где пройдут встречи, остался прежним.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 185 тысяч скончались.