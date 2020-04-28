Упавшему в ущелье туристу понадобилась помощь спасателей. На этот раз ЧП произошло в горах Ачишхо, это в 10 км от Красной Поляны, передают Вести Сочи. Мужчина пытался подняться на смотровую площадку и получил травму, упав со скалы.

Упавшему в ущелье туристу понадобилась помощь спасателей. На этот раз ЧП произошло в горах Ачишхо, это в 10 км от Красной Поляны, передают "Вести Сочи". Мужчина пытался подняться на смотровую площадку и получил травму, упав со скалы.Как рассказали в пресс-служба ЮРПСО МЧС России, сообщила о несчастном случае спутница туриста. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и нашли пострадавшего примерно в 200 метрах от смотровой площадки. Выяснилось, что мужчина сломал бедро и не мог выбраться из ущелья самостоятельно. Спасателям удалось вытащить его, используя альпинистское снаряжение и жесткие носилки. В результате на служебном автомобиле туриста доставили в медпункт поселка Красная Поляна.Сотрудники МЧС рассказали, что туристы нарушили несколько важных правил. О своем походе они не сообщили в территориальные органы МЧС, хотя обязаны были зарегистрироваться перед выходом в горы. Кроме того, их путь проходил по территории Сочинского нацпарка. В настоящее время эти места временно закрыты для посещения. Туристов убедительно просят не игнорировать требования национального парка, в том числе, в целях личной безопасности.