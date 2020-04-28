Сообщаем, что в столице, благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка...

В социальных сетях и мессенджерах получила распространение недостоверная информация о состоянии преступности в городе Москве.Сообщаем, что в столице, благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля текущего года на территории города Москвы зарегистрировано на 12,8 % меньше, чем годом ранее, сообщений, содержащих признаки преступлений.В частности, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 42,3%, краж на 32,8%, в том числе квартирных на 61,3%.Основные показатели уличной преступности также снизились. Число грабежей, совершенных на улицах, уменьшилось на 64,8%, разбойных нападений на 81,5%, краж транспортных средств на 75%, угонов на 27,3%.Улучшилась обстановка на дорогах города. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 60,8%, число пострадавших в – них – на 62,2%.В то же время остается высоким уровень IT-преступности. Более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом.Московская полиция обращается к гражданам с призывом доверять только проверенным источникам информации, не реагировать на сомнительные предложения, полученные в виде СМС-рассылок и сообщений в мессенджерах. Тем самым вы в значительной степени обезопасите себя от действий мошенников.Представителей СМИ просим при подготовке материалов опираться на официальные данные, опубликованные на интернет-сайтах МВД России и ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве