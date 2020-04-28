Уругвайский нападающий французского клуба Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани в следующем сезоне может сменить чемпионат Франции на итальянское первенство. В услугах 33-летнего футболиста заинтересован миланский Интер.

Уругвайский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в следующем сезоне может сменить чемпионат Франции на итальянское первенство. В услугах 33-летнего футболиста заинтересован миланский "Интер".Как сообщает Gazzetta dello Sport, представители игрока сборной Уругвая сами предложили "нерадзурри" оформить трансфер своего клиента. Кавани может заменить в "Интере" Алексиса Санчеса, собирающегося покинуть клуб в ближайшее время.Напомним, что действующий договор уругвайца с "Пари Сен-Жермен" истекает летом 2020 года.