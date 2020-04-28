Во вторник, 28 апреля, не стало известной гандболистки Марины Базановой. Спортсменка скончалась на 58-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе Федерации гандбола. Мы глубоко ..

Во вторник, 28 апреля, не стало известной гандболистки Марины Базановой. Спортсменка скончалась на 58-м году жизни.Информацию подтвердили в пресс-службе Федерации гандбола. "Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир", – говорится в официальном сообщении.Напомним, в составе сборной СССР Базанова стала трехкратной чемпионкой мира. На клубном уровне она выступала за клуб "Спартак". После этого спортсменка перешла в немецкую команду "Валле Бремен", где была играющим тренером, передает .