ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Бунина Владимира Ивановича 1939 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Бунина Владимира Ивановича 1939 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2013 года.Приметы: на вид 70-75 лет, рост 176-182 см, волосы прямые, черные, лицо овальное, нос прямой, глаза карие.Особые приметы: шрам от аппендицита.Одежда: зеленая футболка, синие штаны, тёмно-синий свитер, серые ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73